Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Hancorp Tháp Tây, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:
Đào tạo và phát triển nhân sự:
Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, ngắn hạn phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và nhu cầu của từng bộ phận.
Thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo đa dạng, bao gồm đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn, đào tạo lãnh đạo, v.v. theo hình thức offline hoặc online
Thực hiện một số khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến và các hình thức đào tạo khác.
Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và đề xuất các cải tiến.
Truyền thông nội bộ:
Xây dựng và quản lý các kênh truyền thông nội bộ (email, bảng tin, intranet, các sự kiện nội bộ, v.v.).
Phát triển các nội dung truyền thông hấp dẫn, phù hợp với đối tượng và mục tiêu truyền thông.
Truyền đạt thông tin về các chính sách, quy định, sự kiện của công ty đến toàn thể nhân viên.
Tổ chức các hoạt động giao lưu, nâng cao tinh thần đội nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc truyền thông nội bộ.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Kỹ năng thiết kế và triển khai chương trình đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ đào tạo.
Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia.
Có chứng chỉ đào tạo quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Lương thưởng cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

