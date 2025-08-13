Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp và tham gia phỏng vấn.
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ nhân sự; soạn thảo các văn bản hành chính đơn giản.
Hỗ trợ tổ chức đào tạo nội bộ và các hoạt động gắn kết như sinh nhật, team building…
Tham gia hỗ trợ công tác chấm công hàng tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Khách sạn, hoặc các nghành liên quan.
Có kỹ năng sử dụng máy tính, có khả năng sử dụng các phần mềm liên quan (MS Office, Canva,...)
Có niềm đam mê lĩnh vực nhân sự
Chịu khó, nhiệt tình và mong muốn học hỏi
Ưu tiên ứng viên thực tập 6 tháng
Có kỹ năng sử dụng máy tính, có khả năng sử dụng các phần mềm liên quan (MS Office, Canva,...)
Có niềm đam mê lĩnh vực nhân sự
Chịu khó, nhiệt tình và mong muốn học hỏi
Ưu tiên ứng viên thực tập 6 tháng
Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: Ăn trưa tại Khách sạn
Được trải nghiệm vào công việc thực tế, làm việc trong môi trường Khách sạn 4 sao chuẩn Quốc tế.
Được training và học hỏi lộ trình phát triển nhân sự
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được trải nghiệm vào công việc thực tế, làm việc trong môi trường Khách sạn 4 sao chuẩn Quốc tế.
Được training và học hỏi lộ trình phát triển nhân sự
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
