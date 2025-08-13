Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp và tham gia phỏng vấn.

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ nhân sự; soạn thảo các văn bản hành chính đơn giản.

Hỗ trợ tổ chức đào tạo nội bộ và các hoạt động gắn kết như sinh nhật, team building…

Tham gia hỗ trợ công tác chấm công hàng tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Khách sạn, hoặc các nghành liên quan.

Có kỹ năng sử dụng máy tính, có khả năng sử dụng các phần mềm liên quan (MS Office, Canva,...)

Có niềm đam mê lĩnh vực nhân sự

Chịu khó, nhiệt tình và mong muốn học hỏi

Ưu tiên ứng viên thực tập 6 tháng

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: Ăn trưa tại Khách sạn

Được trải nghiệm vào công việc thực tế, làm việc trong môi trường Khách sạn 4 sao chuẩn Quốc tế.

Được training và học hỏi lộ trình phát triển nhân sự

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

