Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cắt ghép, chỉnh sửa video bài giảng (lecture, webinar) thành bản hoàn thiện.

Thêm hiệu ứng, chữ, hình ảnh minh họa để video sinh động, dễ theo dõi.

Chuyển đổi nội dung thành các clip ngắn (short video) cho mạng xã hội.

Hỗ trợ sản xuất video truyền thông, teaser, podcast video.

Thiết kế hình thumbnail, banner và visual đơn giản cho video.

Phối hợp với team nội dung và marketing để đảm bảo đồng bộ hình ảnh thương hiệu.

Thiết kế 2D các POSM khi có dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp các ngành Multimedia, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa hoặc liên quan.

Thành thạo Adobe Premiere Pro hoặc CapCut/DaVinci Resolve.

Có kỹ năng cơ bản với After Effects hoặc phần mềm tạo hiệu ứng.

Biết thiết kế 2D

Có tư duy thẩm mỹ và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.

Nhanh nhẹn, chủ động, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các dự án thực tế trong lĩnh vực y tế – giáo dục – AI.

Cơ hội học hỏi về multimedia content cho nền tảng giáo dục và truyền thông chuyên ngành.

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo.

Nhận thư giới thiệu / chứng nhận thực tập khi hoàn thành tốt

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Lajo

Lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAJO

