Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH LAJO
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Cắt ghép, chỉnh sửa video bài giảng (lecture, webinar) thành bản hoàn thiện.
Thêm hiệu ứng, chữ, hình ảnh minh họa để video sinh động, dễ theo dõi.
Chuyển đổi nội dung thành các clip ngắn (short video) cho mạng xã hội.
Hỗ trợ sản xuất video truyền thông, teaser, podcast video.
Thiết kế hình thumbnail, banner và visual đơn giản cho video.
Phối hợp với team nội dung và marketing để đảm bảo đồng bộ hình ảnh thương hiệu.
Thiết kế 2D các POSM khi có dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Adobe Premiere Pro hoặc CapCut/DaVinci Resolve.
Có kỹ năng cơ bản với After Effects hoặc phần mềm tạo hiệu ứng.
Biết thiết kế 2D
Có tư duy thẩm mỹ và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.
Nhanh nhẹn, chủ động, chịu khó học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi về multimedia content cho nền tảng giáo dục và truyền thông chuyên ngành.
Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo.
Nhận thư giới thiệu / chứng nhận thực tập khi hoàn thành tốt
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Lajo
Lương thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAJO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
