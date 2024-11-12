Tuyển Truyền Thông thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

- Dựng video bài giảng + Truyền thông

- Sản xuất tài nguyên marketing (như video, hình ảnh, v.v. ) một cách chất lượng, hấp dẫn và thú vị.

- Phối hợp với phòng ban sáng tạo, thiết kế hình ảnh trên các nền tảng, phục vụ công việc cho Phòng Truyền thông (website, zalo, facebook, youtube, tiktok, ...)

- Cùng các thành viên trong bộ phận phụ trách tổ chức các sự kiện truyền thông nội bộ và ngoại bộ cho tổ chức.

- Chịu trách nhiệm tạo tính nhất quán, giữ bản sắc thương hiệu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và cấp trên.

a) Kỹ năng giao tiếp:

- Hoà đồng, vui vẻ, thân thiện

- Nghiêm túc và trách nhiệm với công việc

b) Kỹ năng nghiên cứu (sáng tạo, tư duy phát triển):

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng, nắm bắt trend

- Có tính thẩm mỹ cao, hiểu về Marketing

- Tinh thần học hỏi – cập nhật kiến thức Truyền thông Mạng xã hội

c) Trình độ chuyên môn:

- Sử dụng thành thạo: Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut, Photoshop, AI, Edtech...( Sử dụng được thư viện Manim trong ngôn ngữ lập trình Python)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên môn (ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa..)

d) Yêu cầu khác:

- Quản lý tốt chất lượng công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc

- Khi ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi các sản phẩm đã từng làm (Portfolio)

Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

3.1/ Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập : 8 - 12tr/tháng (Thỏa thuận theo năng lực, trao đổi chi tiết trong Phỏng vấn).

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

- Trợ cấp ăn trưa, gửi xăng xe, phụ cấp trách nhiệm....theo quy định của Công ty.

3.2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định.

- Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ chế độ, nghỉ lễ tết, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Làm việc trong môi trường giáo dục, trẻ trung, thân thiện, năng động, phát triển.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân.

- Được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ do Công ty tổ chức.

- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 hằng tuần từ 8h - 17h30p (Thứ 7 làm cách tuần, nghỉ chủ nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên

