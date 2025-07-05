Tuyển Kế toán nội bộ Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty BKG Tân Mỹ
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty BKG Tân Mỹ

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty BKG Tân Mỹ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin, kiểm soát chứng từ hợp lý, hợp lệ, đúng quy định, yêu cầu.
Mở sổ theo dõi, hạch toán, ghi chép thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các chứng từ kế toán phát sinh và lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.
Theo dõi, rà soát, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Lập báo cáo đánh giá tình hình công nợ.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc kế toán phân xưởng ghi chép, hạch toán, lập báo cáo kịp thời, chính xác.
Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với các phòng ban kiểm kê/kiểm kê nguyên vật liệu, vật tư, công cụ, thiết bị, tài sản... và lập báo cáo gửi cấp trên.
Theo dõi việc thực hiện đơn hàng theo kế hoạch tài chính/ngân sách đơn hàng.Phối hợp với các
Phòng/Ban/Bộ phận thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm, Tốt nghiệp đại học khoa Kế toán, Tài chính....
Chủ động , độc lập, linh hoạt trong công việc
Năng động và ham học hỏi.
Sử dụng thành thạo phần mền Misa
Tin học văn phòng word, excel
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

Tại Công ty BKG Tân Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương thứ 13, dịp lễ, Tết, sinh nhật,...
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Du lịch cùng công ty hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân của ứng viên
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BKG Tân Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty BKG Tân Mỹ

Công ty BKG Tân Mỹ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

