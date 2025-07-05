Tuyển Kế toán nội bộ Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán nội bộ

Thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin, kiểm soát chứng từ hợp lý, hợp lệ, đúng quy định, yêu cầu.

Mở sổ theo dõi, hạch toán, ghi chép thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các chứng từ kế toán phát sinh và lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Theo dõi, rà soát, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Lập báo cáo đánh giá tình hình công nợ.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc kế toán phân xưởng ghi chép, hạch toán, lập báo cáo kịp thời, chính xác.

Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với các phòng ban kiểm kê/kiểm kê nguyên vật liệu, vật tư, công cụ, thiết bị, tài sản... và lập báo cáo gửi cấp trên.

Theo dõi việc thực hiện đơn hàng theo kế hoạch tài chính/ngân sách đơn hàng.Phối hợp với các

Phòng/Ban/Bộ phận thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm, Tốt nghiệp đại học khoa Kế toán, Tài chính....

Chủ động , độc lập, linh hoạt trong công việc

Năng động và ham học hỏi.

Sử dụng thành thạo phần mền Misa

Tin học văn phòng word, excel

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

Tại Công ty BKG Tân Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương thứ 13, dịp lễ, Tết, sinh nhật,...

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Du lịch cùng công ty hàng năm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân của ứng viên

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BKG Tân Mỹ

