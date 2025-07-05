Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN02, khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1, Xã Bắc Lý Tinh, Lý Nhân, Huyện Lý Nhân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Theo dõi nguyên vật liệu, nhập – xuất – tồn
• Quản lý kho nguyên vật liệu đầu vào như: bột PVC, chất hóa dẻo (DOP, DBP...), chất ổn định nhiệt, chất tạo màu, chất tăng cường...
• Hạch toán các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho cho sản xuất.
• Đối chiếu tồn kho định kỳ với thủ kho và bộ phận sản xuất.
• Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo từng mã sản phẩm.
2. Theo dõi và tính giá thành sản xuất
• Thu thập chi phí sản xuất theo từng lệnh sản xuất hoặc sản phẩm.
• Tập hợp và phân bổ các khoản chi phí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
• Tính giá thành thực tế từng sản phẩm định kỳ (thường là theo tháng).
• So sánh giá thành thực tế với giá thành định mức để đánh giá hiệu quả sản xuất.
3. Theo dõi chi phí và lập báo cáo nội bộ
• Kiểm soát các khoản chi phí văn phòng, điện nước, bảo trì máy móc, mua sắm dụng cụ sản xuất...
• Phân tích chi phí bất thường, chi phí vượt định mức.
• Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám đốc:
• Báo cáo lãi/lỗ theo từng sản phẩm hoặc từng dây chuyền sản xuất.
• Báo cáo hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.
• Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm.
4. Theo dõi công nợ nội bộ và các khoản phải trả, phải thu
• Quản lý công nợ phải thu – phải trả đối với nhà cung cấp nguyên liệu, dịch vụ thuê ngoài.
• Đối chiếu công nợ với kế toán tổng hợp hoặc nhà cung cấp định kỳ.
5. Kiểm soát quy trình sản xuất từ góc độ kế toán
• Phối hợp với bộ phận sản xuất để nắm rõ các quy trình chế biến nhựa (đùn, ép, phối trộn, gia công...).
• Kiểm tra số liệu sản xuất (sản lượng, hao hụt, phế phẩm...).
• Đề xuất điều chỉnh định mức nếu có biến động sản xuất.
6. Hỗ trợ công tác kiểm kê và kiểm toán nội bộ
• Tham gia kiểm kê định kỳ kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm.
• Lập biên bản kiểm kê, đề xuất xử lý chênh lệch (nếu có).
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập nếu có yêu cầu.
7. Một số công việc khác
• Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán nội bộ.
• Đảm bảo chứng từ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ kế toán thuế.
• Hỗ trợ lập ngân sách sản xuất theo kế hoạch năm/quý/tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo Excel, phần mềm kế toán nội bộ (như MISA, Fast, Bravo...)
• Am hiểu quy trình sản xuất và kiểm soát chi phí
• Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo quản trị

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập 8 - 12tr
• Đóng BHXH theo quy định pháp luật
• Được đào tạo và cập nhật tư duy kế toán hiện đại
• Lương ổn định + thưởng rõ ràng + bảo hiểm đầy đủ
• Làm trong môi trường xây dựng chuyên nghiệp, chỉn chu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA DHL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN02, khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 1, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

