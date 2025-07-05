Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7/25 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Mảng công việc Kế toán (70%)

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên hệ thống;

• Theo dõi và quản lý các tài khoản ngân hàng, thực hiện giao dịch với ngân hàng;

• Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện;

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi;

• Kiểm tra, định khoản nghiệp vụ phát sinh;

• Lập Báo cáo, hồ sơ Thuế;

• Theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng;

• Thực hiện lưu trữ chứng từ giao dịch, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định;

• Phối hợp cùng các bộ phận khác quản lý hệ thống giao dịch công ty;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

2. Mảng công việc Vận hành chung (30%)

• Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự, vận hành chung;

• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới BHYT, BHXH, BHTN,...;

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

2. Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản, và yêu thích công việc kế toán;

Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo, Du học, XKLĐ

3. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt là excel. Biết lập, tổng hợp và phân tích báo cáo là một lợi thế;

4. Chính trực, cẩn thận, chăm chỉ, có khả năng thực hiện các công việc cần độ chính xác cao theo hệ thống và quy trình đã có;

5. Chủ động, chuyên nghiệp, có khả năng tự tổ chức, sắp xếp công việc để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, và chịu áp lực khi công việc yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global Thì Được Hưởng Những Gì

1. Ban lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục & Đào tạo, Du học;

2. Môi trường làm việc trẻ tài năng, nhiệt huyết, đề cao sự phát triển của các cá nhân song hành cùng với sự phát triển của công ty;

3. Thu nhập hấp dẫn ( Từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ), bao gồm 13 tháng lương, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc hàng quý và các khoản thưởng khác;

4. Được xem xét review lương mỗi 6 tháng/lần nếu có kết quả công việc tốt;

5. Được đảm bảo các chế độ bảo hiểm theo luật lao động; đồng thời được tham gia nhiều hoạt động đào tạo, teambuilding, giao lưu của công ty.

Thời gian làm việc

- Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần;

- Công ty có thể yêu cầu làm việc hơn 40 giờ/tuần nhưng không quá 48 giờ/tuần;

- Giờ làm việc: Sáng: từ 08h30 đến 11h30/ Chiều: từ 13h00 đến 18h;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global

