Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Phân loại tình trạng xe cần sửa chữa, sắp xếp files sửa chữa theo đúng quy định công ty.
- Tư vấn / Hướng dẫn khách về dịch vụ sửa chữa, chế độ bảo hành, kiểm tra định kỳ cho xe.
-Bàn giao xe cho bộ phận dịch vụ nhanh chóng, kịp thời
- Check kiểm tra định kỳ cho khách hàng ngoài nếu có sổ
- Thu tiền đúng và đầy đủ của khách hàng
- Khảo sát khách hàng nếu có.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cơ sở Phố Huế, Âu Cơ (ưu tiên Nam)
Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Từ 8 - 12 triệu/ tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
