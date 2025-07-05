Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

- Phân loại tình trạng xe cần sửa chữa, sắp xếp files sửa chữa theo đúng quy định công ty. - Tư vấn / Hướng dẫn khách về dịch vụ sửa chữa, chế độ bảo hành, kiểm tra định kỳ cho xe. -Bàn giao xe cho bộ phận dịch vụ nhanh chóng, kịp thời - Check kiểm tra định kỳ cho khách hàng ngoài nếu có sổ - Thu tiền đúng và đầy đủ của khách hàng - Khảo sát khách hàng nếu có.

