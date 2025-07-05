Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Công ty TNHH Hồng Hạnh

Nhân viên Thu ngân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Âu Cơ, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phân loại tình trạng xe cần sửa chữa, sắp xếp files sửa chữa theo đúng quy định công ty.
- Tư vấn / Hướng dẫn khách về dịch vụ sửa chữa, chế độ bảo hành, kiểm tra định kỳ cho xe.
-Bàn giao xe cho bộ phận dịch vụ nhanh chóng, kịp thời
- Check kiểm tra định kỳ cho khách hàng ngoài nếu có sổ
- Thu tiền đúng và đầy đủ của khách hàng
- Khảo sát khách hàng nếu có.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cơ sở Phố Huế, Âu Cơ (ưu tiên Nam)

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8 - 12 triệu/ tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HEAD Hồng Hạnh 1: Địa chỉ: Số 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 2: Địa chỉ: Số 7 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ,HN HEAD Hồng Hạnh 3: Địa chỉ: 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 4: Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-ngan-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361984
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD Parkway Dental
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔ HƯƠNG BÉO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÔ HƯƠNG BÉO
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 11 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
600 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF_JAPAN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH CHB FOOD
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ ĐỨC VIỆT NAM
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần Vinotek làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty cổ phần Vinotek
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DUNA
5.2 - 5.6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH FNBPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty TNHH FNBPLUS
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN THOẠI BIA ĐỨC
6.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Hồng Hạnh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NGUYÊN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM
6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm