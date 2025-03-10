Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Đặng Tất, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới

Thực hiện các hoạt động bán hàng để đạt chỉ tiêu doanh số được giao

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo kết quả công việc định kỳ

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 VND đến 10.000.000 VND + hoa hồng hàng tháng+ trợ cấp

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin