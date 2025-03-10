Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI
- Hồ Chí Minh:
- 16 Đặng Tất, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới
Thực hiện các hoạt động bán hàng để đạt chỉ tiêu doanh số được giao
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo kết quả công việc định kỳ
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
