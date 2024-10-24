Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên

LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH KAYSPA TP.TUY HÒA - PHÚ YÊN

• Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng

• Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty

• Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales

• Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty

• Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh

• Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần