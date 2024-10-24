Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Phú Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP
- Phú Yên: 214 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, TP Tuy Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH KAYSPA TP.TUY HÒA - PHÚ YÊN
• Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng
• Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty
• Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales
• Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty
• Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh
• Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán
Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ
Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng doanh thu
Thỏa thuận theo năng lực
Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
