Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Phú Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet, FPT Play, FPT Camera,... Theo dõi, giám sát, thực hiện các phương pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả, gắn kết. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh, leader, trưởng phòng,... hiểu biết rõ về thị trường kinh doanh đang phụ trách. Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc. Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo, phát triển đội ngũ, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Ưu tiên Ứng viên am hiểu về các sản phẩm dịch vụ Viễn Thông, thiết bị công nghệ.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-30 triệu/ 1 tháng Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13, 14 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...). Cơ hội làm việc,phát triển tại Công ty tiên phong chuyển đổi số, dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động, trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình. Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên cùng người thân, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè,... Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành ; Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (ngân sách >65 triệu/ năm/ cán bộ nhân viên dành cho việc khám chữa bệnh Nội, Ngoại trú). Ghi chú: Công ty không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

