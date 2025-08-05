Tuyển Vận hành sàn TMDT CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Tuyển Vận hành sàn TMDT CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Vận hành sàn TMDT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành sàn TMDT Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Vận hành sàn TMDT Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Nội dung thực tập sẽ được hướng dẫn bài bản, chi tiết gồm 05 phần:
25%: Thực tập xây dựng gian hàng trên sàn thương mại điện tử Tiktok Shop US.
25%: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm độc đáo, thu hút người mua hàng về Shop của mình
40%: Trực tiếp vận hành các hoạt động của sàn thương mại điện tử ( Sáng tạo video tiktok, Xử lý đơn hàng, Chạy quảng cáo)
10%: Báo cáo kết quả công việc hằng ngày cho quản lý. Đánh giá ưu nhược điểm của toàn bộ quá trình vận hành sàn thương mại điện tử, cải thiện những gì còn thiếu sót.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chí ngoại ngữ:TOEIC: 500 trở lên ( Không yêu cầu chứng chỉ )
Ưu tiên biết sử dụng canva, PTS, AI.
Ưu tiên biết edit video, kinh nghiệm content
Chương trình thực tập này có lương, thưởng, được đào tạo bài bản . Do đó, rất mong các thực tập sinh thực tập một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, thái độ quan trọng hơn trình độ.
Yêu cầu thời gian: Có thể làm Full Time và có mong muốn lên nhân viên chính thức tại công ty ( hỗ trợ 1-2 buổi nếu có lịch học )

Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 03 triệu / tháng + dấu thực tập
Thời gian thực tập 2 tháng, sau 2 tháng cân nhắc lên chính thức nếu bạn đạt điều kiện
Thời gian làm việc: 8h-17h00 , thứ 2-thứ 7 (có thể linh động lịch làm việc nếu còn đi học)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-van-hanh-san-tmdt-thu-nhap-3-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job364744
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Tuyển Vận hành sàn TMDT CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH phân phối A\'s goods
Tuyển Vận hành sàn TMDT Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH phân phối A\'s goods
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
Tuyển Vận hành sàn TMDT Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Tuyển Vận hành sàn TMDT CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH phân phối A\'s goods
Tuyển Vận hành sàn TMDT Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH phân phối A\'s goods
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
Tuyển Vận hành sàn TMDT Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Vận hành sàn TMDT Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Vận hành sàn TMDT Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH phân phối A\'s goods
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Vận hành sàn TMDT CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm