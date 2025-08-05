Tuyển Vận hành sàn TMDT CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành sàn TMDT Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
- Hà Nội: Số 7 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Vận hành sàn TMDT Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Nội dung thực tập sẽ được hướng dẫn bài bản, chi tiết gồm 05 phần:
25%: Thực tập xây dựng gian hàng trên sàn thương mại điện tử Tiktok Shop US.
25%: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm độc đáo, thu hút người mua hàng về Shop của mình
40%: Trực tiếp vận hành các hoạt động của sàn thương mại điện tử ( Sáng tạo video tiktok, Xử lý đơn hàng, Chạy quảng cáo)
10%: Báo cáo kết quả công việc hằng ngày cho quản lý. Đánh giá ưu nhược điểm của toàn bộ quá trình vận hành sàn thương mại điện tử, cải thiện những gì còn thiếu sót.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết sử dụng canva, PTS, AI.
Ưu tiên biết edit video, kinh nghiệm content
Chương trình thực tập này có lương, thưởng, được đào tạo bài bản . Do đó, rất mong các thực tập sinh thực tập một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, thái độ quan trọng hơn trình độ.
Yêu cầu thời gian: Có thể làm Full Time và có mong muốn lên nhân viên chính thức tại công ty ( hỗ trợ 1-2 buổi nếu có lịch học )
Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thực tập 2 tháng, sau 2 tháng cân nhắc lên chính thức nếu bạn đạt điều kiện
Thời gian làm việc: 8h-17h00 , thứ 2-thứ 7 (có thể linh động lịch làm việc nếu còn đi học)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
