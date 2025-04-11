Tuyển Vận hành sàn TMDT Công ty TNHH phân phối A\'s goods làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH phân phối A\'s goods
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Vận hành sàn TMDT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành sàn TMDT Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Vận hành sàn TMDT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhân viên phát triển gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok
Nghiên cứu từ khóa & xây dựng nội dung mô tả sản phẩm trên TMĐT chuẩn SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) giúp KH dễ tìm kiếm.
Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, đăng ký các campaign
Chạy quảng cáo trên các sàn TMĐT thu hút traffic, tăng tỉ lệ chuyển đổi và tỉ lệ chốt đơn hàng.
Hệ thống dữ liệu/báo cáo các chỉ số công việc theo yêu cầu
Các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, vận hành được cả 2 sàn Shopee và Tiktok
Có kinh nghiệm làm file báo cáo, kế hoạch công việc, có khả năng phân tích dữ liệu tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Larksuite hoặc các nền tảng tương tự
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video
Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 (Tùy thuộc vào năng lực của ứng viên) + Phụ cấp + Thưởng
Chế độ nghỉ lễ, Tết, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty
Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phân phối A\'s goods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 158 Phố Lê Duẩn-Khâm Thiên-Đống Đa-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

