Tuyển Vận hành sàn TMDT Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vũ Văn Cẩn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Vận hành sàn TMDT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng, phỏng vấn, đào tạo các bạn mẫu Livestream

Xây dựng quy trình, kịch bản Livestream

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động bán hàng qua Livestream

Sắp xếp lịch livestream, quản lý công việc của các bạn mẫu live và trợ live

Xây dựng chiến lược cho kênh Livestream

Theo dõi hiệu suất mỗi ca live và đề xuất giải pháp tăng hiệu suất

Tối ưu báo cáo chỉ số theo tuần, tháng, quý

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng và kinh nghiệm live hoặc quản lý livestream từ 6 tháng trở lên

Độ tuổi: từ 18 - 26 tuổi

Hiểu biết về cách vận hành livestream của Tiktok

Có tự duy, tự tin, chủ động tìm kiếm giải pháp mới

Có niềm yêu thích và định hướng phát triển bản thân trong mảng thương mại điện tử và thời trang.

Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tìm kiếm những điều mới, những thay đổi để đột phá

Tại Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10tr + phụ cấp ăn trưa/ đi lại + thưởng kết quả kinh doanh => Thu nhập từ 10-15M. Có thể tự deal cao hơn nếu bạn có năng lực và chứng minh được khi phỏng vấn.

Lương tháng 13, và thưởng Tết (tùy tình hình kinh doanh).

Tăng lương hàng năm hoặc khi có đóng góp nổi bật.

Chế độ BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm.

Môi trường siêu trẻ, năng động.

