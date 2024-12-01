Tuyển Vận hành sàn TMDT Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành sàn TMDT Tại Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vũ Văn Cẩn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Vận hành sàn TMDT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tuyển dụng, phỏng vấn, đào tạo các bạn mẫu Livestream
Xây dựng quy trình, kịch bản Livestream
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động bán hàng qua Livestream
Sắp xếp lịch livestream, quản lý công việc của các bạn mẫu live và trợ live
Xây dựng chiến lược cho kênh Livestream
Theo dõi hiệu suất mỗi ca live và đề xuất giải pháp tăng hiệu suất
Tối ưu báo cáo chỉ số theo tuần, tháng, quý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng và kinh nghiệm live hoặc quản lý livestream từ 6 tháng trở lên
Độ tuổi: từ 18 - 26 tuổi
Hiểu biết về cách vận hành livestream của Tiktok
Có tự duy, tự tin, chủ động tìm kiếm giải pháp mới
Có niềm yêu thích và định hướng phát triển bản thân trong mảng thương mại điện tử và thời trang.
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tìm kiếm những điều mới, những thay đổi để đột phá
Độ tuổi: từ 18 - 26 tuổi
Hiểu biết về cách vận hành livestream của Tiktok
Có tự duy, tự tin, chủ động tìm kiếm giải pháp mới
Có niềm yêu thích và định hướng phát triển bản thân trong mảng thương mại điện tử và thời trang.
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tìm kiếm những điều mới, những thay đổi để đột phá
Tại Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10tr + phụ cấp ăn trưa/ đi lại + thưởng kết quả kinh doanh => Thu nhập từ 10-15M. Có thể tự deal cao hơn nếu bạn có năng lực và chứng minh được khi phỏng vấn.
Lương tháng 13, và thưởng Tết (tùy tình hình kinh doanh).
Tăng lương hàng năm hoặc khi có đóng góp nổi bật.
Chế độ BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm.
Môi trường siêu trẻ, năng động.
Lương tháng 13, và thưởng Tết (tùy tình hình kinh doanh).
Tăng lương hàng năm hoặc khi có đóng góp nổi bật.
Chế độ BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm.
Môi trường siêu trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI