Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: G - 2417 The Manor Officetel, 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,, Bình Thạnh

- Lập Báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị hàng tháng, hàng năm....

- Nắm rõ các quy định về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế nhập khẩu.

- Theo dõi quản lý và cập nhật hồ sơ Tài sản cố định, CCDC, phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCĐ, hạch toán lương

- Có trách nhiệm hỗ trợ Trưởng phòng kế toán và điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán, đồng thời thiết lập hệ thống sổ sách để ghi nhận kịp thời, chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán, kiểm soát hoạt động thu, chi đúng đủ theo sự ủy quyền của Trưởng phòng kế toán.

- Chủ động đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống hoạt động của phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cải tiến phương pháp làm việc một cách hiệu quả, khoa học.

- Làm việc với các cơ quan bên ngoài để giải quyết các vấn đề liên quan đến Công tác quản lý tài chính của Công ty theo sự chỉ định của Trưởng phòng kế toán.

- Hỗ trợ Trưởng phòng kế toán lập kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Quan hệ với các đối tác (chủ đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất...) để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn cho Công trình

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng và Ban giám đốc

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Yêu Nghề và lành Nghề kế toán, tốt nghiệp bằng cử nhân Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính; ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi Công xây dựng, điện năng lượng mặt trời.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương;

- Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

- Có bằng Kế toán trưởng

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7:

+ Sáng: 8h00 – 12h00

+ Chiều: 13h00 – 17h00

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ & trung thực;

- Chịu được áp lực cao trong Công việc; giao tiếp hiệu quả và có khả năng làm việc nhóm;

- Nắm vững các nghiệp vụ & sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, vi tính văn phòng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập và phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực bản thân;

- Chính sách đãi ngộ tốt, chế độ Bảo Hiểm sức khỏe cao cấp, có thể mở rộng cho gia đình;

- Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện, chuyên nghiệp; phát triển con người, trong lành, không đấu đá;

- Cơ hội huấn luyện, được học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn;

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, teambuilding, thể dục thể thao;

- Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách Công ty.

