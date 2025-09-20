Danh sách Công ty >

- Brushie Việt Nam - thương hiệu bàn chải điện top 1 trên sàn TMĐT, với mức tăng trưởng 300% trong năm 2024 với tinh thần “Đã không làm thì thôi, mà làm thì phải số 1”. - Brushie là thương hiệu tiên phong trong việc ra mắt sản phẩm bàn chải điện thông minh – đại diện cho sự trẻ trung, sáng tạo và đột phá. Gia nhập Brushie, bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất và không ngừng tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng biệt. Tại Brushie bạn sẽ nhận được gì? - Lộ trình thăng tiến: Làm việc và phát triển theo một lộ trình bài bản được thiết kế riêng cho từng nhân sự, học hỏi nhiều kiến thức đa chiều qua những lần tham gia các chiến dịch thực tế;

Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tsol Building; Ngõ 1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

https://job3s.ai/brushie-official-ntd189700
