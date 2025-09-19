Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Brushie Official
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tsol Building; Ngõ 1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ≥ 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng
- Có định hướng lên làm quản lý
- Làm việc có trách nhiệm, quyết liệt dứt điểm
- Thích cải tiến quy trình
- Linh hoạt nhanh nhẹn, sẵn sàng va chạm cái mới
- Khách quan, thẳng thắn trong giao tiếp
- Độ tuổi ưu tiên 2001 - 1994
Tại Brushie Official Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Brushie Official
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
