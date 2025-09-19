Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Brushie Official
Ngày đăng tuyển: 19/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
Brushie Official

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Brushie Official

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tsol Building; Ngõ 1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Yêu Cầu Công Việc

- Có ≥ 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng
- Có định hướng lên làm quản lý
- Làm việc có trách nhiệm, quyết liệt dứt điểm
- Thích cải tiến quy trình
- Linh hoạt nhanh nhẹn, sẵn sàng va chạm cái mới
- Khách quan, thẳng thắn trong giao tiếp
- Độ tuổi ưu tiên 2001 - 1994

Tại Brushie Official Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Brushie Official

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Brushie Official

Brushie Official

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tsol Building; Ngõ 1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

