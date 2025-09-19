Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
- Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Triển khai thi công các công trình hạ tầng điện: cấp điện, chiếu sáng, hệ thống điện ngoài nhà,...
Bóc tách khối lượng, dự toán chi phí vật tư, nhân công cho các hạng mục điện.
Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ thi công: bản vẽ, biện pháp thi công, tiến độ, hồ sơ nghiệm thu,...
Giám sát và kiểm soát chất lượng thi công điện theo đúng bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, nhà thầu, tư vấn giám sát để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hệ thống điện công trình/hạ tầng, đã từng làm về Điện mặt trời là một ưu thế
Thành thạo việc bóc tách bản vẽ, dự toán, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật thi công.
Sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn như AutoCAD, MS Project, Excel, phần mềm dự toán điện...
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực tại công trường.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề liên quan (nếu có).
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn
- Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động
- Môi trường làm việc thân thiện
- Được tiếp cận làm việc với các dự án lớn
- Sản phẩm công nghệ cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
