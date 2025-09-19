Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Triển khai thi công các công trình hạ tầng điện: cấp điện, chiếu sáng, hệ thống điện ngoài nhà,...

Bóc tách khối lượng, dự toán chi phí vật tư, nhân công cho các hạng mục điện.

Lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ thi công: bản vẽ, biện pháp thi công, tiến độ, hồ sơ nghiệm thu,...

Giám sát và kiểm soát chất lượng thi công điện theo đúng bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, nhà thầu, tư vấn giám sát để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện, Kỹ thuật điện, Hệ thống điện hoặc liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hệ thống điện công trình/hạ tầng, đã từng làm về Điện mặt trời là một ưu thế

đã từng làm về Điện mặt trời là một ưu thế

Thành thạo việc bóc tách bản vẽ, dự toán, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật thi công.

Sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn như AutoCAD, MS Project, Excel, phần mềm dự toán điện...

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực tại công trường.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề liên quan (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 17 - 25 triệu /tháng hoặc hơn theo năng lực

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn

- Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động

- Môi trường làm việc thân thiện

- Được tiếp cận làm việc với các dự án lớn

- Sản phẩm công nghệ cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin