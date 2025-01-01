Giới thiệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

1. Giới thiệu: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA là nhà sản xuất và phân phối Đèn LED, được thành lập vào năm 2014. Với lợi thế là một công ty đầu ngành, nhiệt huyết, năng động và nhạy bén. LED HOÀNG GIA luôn theo sát các nhu cầu của khách hàng nhằm từng bước mở rộng thị phần và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của mọi khách hàng. 2. Sản phẩm, dịch vụ: Với phương châm "Quý khách cần, chúng tôi có", LED HOÀNG GIA cung cấp trọn gói, toàn diện tất cả chủng loại đèn led cho các cá nhân và doanh nghiệp. Một số sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi đã cung cấp như:đèn led 1m2, đèn led 0.6m, đèn led bán nguyệt, đèn pha ... theo đơn đặt hàng từ các công ty, nhà máy, xí nghiệp, và hộ gia đình.