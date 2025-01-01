Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

1. Giới thiệu: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA là nhà sản xuất và phân phối Đèn LED, được thành lập vào năm 2014. Với lợi thế là một công ty đầu ngành, nhiệt huyết, năng động và nhạy bén. LED HOÀNG GIA luôn theo sát các nhu cầu của khách hàng nhằm từng bước mở rộng thị phần và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của mọi khách hàng. 2. Sản phẩm, dịch vụ: Với phương châm "Quý khách cần, chúng tôi có", LED HOÀNG GIA cung cấp trọn gói, toàn diện tất cả chủng loại đèn led cho các cá nhân và doanh nghiệp. Một số sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi đã cung cấp như:đèn led 1m2, đèn led 0.6m, đèn led bán nguyệt, đèn pha ... theo đơn đặt hàng từ các công ty, nhà máy, xí nghiệp, và hộ gia đình.

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Hạn nộp: 19/10/2025

Hồ Chí Minh 17 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Địa chỉ
15-17 đường 57A, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

