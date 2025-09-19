Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Ngày đăng tuyển: 19/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức và quản lý công việc của phòng kế toán đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán
Lập ngân sách, lên kế hoạch tài chính cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn
Kiểm soát việc sử dụng ngân sách, kiểm soát chi phí
Tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH
Lập báo cáo nội bộ theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Ngân hàng….
Xây dựng, cải tiến các quy trình
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính
Có kinh nghiệm 7 năm trở lên trong ngành kế toán, trong đó có tối thiểu 2 năm làm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các công ty IT
Kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, kế toán quản trị và tư duy tài chính tốt
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính
Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: MISA
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý team
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt excel
Tính cách trung thực, chính trực, tỉ mỉ, cẩn thận.
Có đạo đức nghề nghiệp

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20-25M
13 tháng lương/ năm, thưởng kinh doanh,....
Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Bảo hiểm sức khỏe VISSOFT CARE cho nhân viên
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và công ty (nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật,…)
Review lương 1 lần/ năm, khám sức khỏe định kỳ
Được tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ bóng đá, game của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16,Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

