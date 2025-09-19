Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Pearlland JSC
Ngày đăng tuyển: 19/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
Pearlland JSC

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Pearlland JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong Công ty, thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch từng tháng, quý, năm và khi có phát sinh.
Biên soạn, cập nhật các bản mô tả công việc cho phù hợp với nhu cầu công việc của các vị trí.
Đánh giá, lựa chọn và đề xuất các kênh tuyển dụng và chi phí phù hợp theo các vị trí cần tuyển dụng tại từng thời điểm.
Xây dựng các kênh truyền thông tuyển dụng, tuyển dụng các kênh online và offline.
Tham gia tổ chức các sự kiện liên quan đến xây dựng thương hiệu tuyển dụng: ngày hội việc làm, ngày hội hướng nghiệp sinh viên....
Trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, liên hệ sơ vấn, tổ chức phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và đề xuất lựa chọn ứng viên.
Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên. Thống kê, báo cáo chi tiết về hoạt động tuyển dụng.
Đón tiếp nhân viên mới trong ngày đầu nhận việc, hướng dẫn và thực hiện thủ tục tiếp nhận theo quy định, giới thiệu nhân viên mới với các bộ phận.
Tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội quy, quy chế của Công ty.
Quản lý, theo dõi cập nhật thông tin nhân viên mới. Theo dõi sát sao và hỗ trợ người lao động trong thời gian thử việc.
Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình, quy định trong lĩnh vực phụ trách.
Thực hiện các công việc hậu cần chung trong phòng HCNS.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về nhân sự, quản trị nhân lực hoặc các ngành khác nhưng có tố chất, kỹ năng đáp ứng công việc của vị trí Chuyên viên Tuyển dụng.
Kinh nghiệm chuyên môn: từ 03 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng sử dụng tốt các ứng dụng hỗ trợ công việc.
Khả năng sắp xếp công việc, chủ động trong công việc.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết lắng nghe, giao tiếp tốt, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong công việc.

Tại Pearlland JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu; từ 8:00 -17:00.
Thu nhập: Cạnh tranh
Được xét nâng lương định kỳ hằng năm
Thưởng các dịp lễ tết hằng năm (30/4, 2/9...), thưởng tết Âm lịch theo quy định của Công ty.
Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ mát hằng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pearlland JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

