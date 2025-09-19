Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà 564 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.

- Quản lí khách hàng có sẵn và Mở rộng nhiều các khách hàng tiềm năng

- Đàm phán, ký kết hợp đồng, làm thủ tục xuất khẩu (có bộ phận hỗ trợ): chuẩn bị chứng từ: hợp đồng, Invoice, Packing List.

- Giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Tiếng Trung tốt (Tiếng Anh Là Một Lợi Thế)

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng , Đại học khối ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại..., và các chuyên ngành khác có liên quan..

- Có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh quốc tế

- Quen thuộc thị trường quốc tế, hiểu biết về xuất nhập khẩu, sự khác biệt về luật thương mại, hải quan

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt,

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, biết chủ động xử lý mọi tình huống. và có trách nhiệm trong công việc

- Có hiểu biết về xuất nhập hàng quốc tế

Tại CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia teambuilding, du lịch hằng năm cùng công ty.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM

