Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 16, UOA Tower, Số 6 Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành và giám sát hoạt động của Kế toán tại các cửa hàng.
Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.
Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm.
Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 27-35, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành ôtô hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bán lẻ quy mô trên 500 nhân sự.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp
Giao tiếp tiếng Anh/tiếng Trung tốt
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Kỹ năng Trình bày, đàm phán, thuyết phục.
Khả năng Làm việc độc lập, phân tích và xử lý, bao quát vấn đề.
Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty công nghệ, môi trường trẻ trung, năng động
Thưởng tháng 13 và bonus heo tình hình kinh doanh của công ty
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Tham gia Team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức
Được đào tạo, phát triển, môi trường và có nhiều cơ hội thăng tiến
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà UOA, số 6 Tân Trào, P. Tân Phú,Q7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

