Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

- Tìm kiếm và phát triển đại lý mới

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với đại lý hiện tại

- Thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực quản lý

- Thu thập thông tin thị trường về ngành, nghiên cứu về hoạt động của đối thủ cạnh tranh

- Quản lý bộ phận kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh theo tháng hoặc theo từng chiến dịch theo từng giai đoạn từ đó triển khai thực thi đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Điều phối, phân công công việc cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

- Giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công việc và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.

- Đề xuất và thực hiện các giải pháp (nếu có) để cải tiến quy trình.

- Tham mưu cho Giám đốc kinh doanh các chiến lược kinh doanh.

- Sẵn sàng các nhiệm vụ khác: Set up cửa hàng mới khi được giao, phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu...

- Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm kinh doanh B2B, quản lý đội ngũ kinh doanh hoặc bán hàng, từng đảm nhận vị trí quản lý ít nhất 3 năm.

- Kỹ năng phân tích thị trường và lập kế hoạch chiến lược.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả.

- Ưu tiên có kinh nghiệm và kiến thức ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, spa, y tế.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý phát sinh.

- Nhiệt huyết, trung thực, kiên định, tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết và thưởng (theo quy định của Nhà nước)

• Phúc lợi:

- Thưởng doanh thu & hiệu quả công việc, thưởng thành tích tháng/quý.

- Làm việc trong môi trường năng động, phát triển nghề nghiệp.

- Được du lịch hàng năm, chế độ ưu đãi tốt.

- Phụ cấp theo chức năng nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA

