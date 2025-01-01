Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

banner-company

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

10000+ Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal tại KCN VSIP Bắc Ninh vốn đầu tư từ Trung Quốc, chuyên sản xuất lĩnh vực sản xuất, gia công mặt kính bảo vệ bằng thủy tinh dùng cho đồng hồ, điện thoại, máy vi tính. Công ty được thành lập tháng 7 năm 2017. Trụ sở chính tại Trung Quốc. Quy mô của nhà máy Bắc Ninh là hơn 6000 người. Các khách hàng hàng đầu của hãng bao gồm: Apple, Samsung, Huawei. Với mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác toàn cầu, bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ. Tập đoàn Biel Crystal đã và đang triển khai một dự án quan trọng hàng đầu, đó chính là dự án nhà máy mới của tập đoàn Biel Crystal tại Nam Sách, Hải Dương. Dự án có tổng mức đầu tư gần 6.100 tỷ đồng. Mục tiêu mỗi năm sản xuất gần 12 triệu thiết bị và dụng cụ quang học, 154 triệu sản phẩm từ plastic,... Việc xây dựng nhà máy này đánh dấu 1 bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng sản xuất và đầu tư của Biel Crystal tại Việt Nam. Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal tại KCN VSIP Bắc Ninh vốn đầu tư từ Trung Quốc, chuyên sản xuất lĩnh vực sản xuất, gia công mặt kính bảo vệ bằng thủy tinh dùng cho đồng hồ, điện thoại, máy vi tính. Công ty được thành lập tháng 7 năm 2017. Trụ sở chính tại Trung Quốc. Quy mô của nhà máy Bắc Ninh là hơn 6000 người. Các khách hàng hàng đầu của hãng bao gồm: Apple, Samsung, Huawei. Với mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác toàn cầu, bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ. Tập đoàn Biel Crystal đã và đang triển khai một dự án quan trọng hàng đầu, đó chính là dự án nhà máy mới của tập đoàn Biel Crystal tại Nam Sách, Hải Dương. Dự án có tổng mức đầu tư gần 6.100 tỷ đồng. Mục tiêu mỗi năm sản xuất gần 12 triệu thiết bị và dụng cụ quang học, 154 triệu sản phẩm từ plastic,... Việc xây dựng nhà máy này đánh dấu 1 bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng sản xuất và đầu tư của Biel Crystal tại Việt Nam. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

Hạn nộp: 18/10/2025

Hải Dương Hải Phòng 18 - 28 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

Hạn nộp: 13/10/2025

Hà Nội 25 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Hạn nộp: 16/11/2025

Hà Nội 17 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 11 - 14 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nam 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Hạn nộp: 18/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô CN04 và CN07, Khu công nghiệp An Phát 1, Km72, Quốc lộ 37, Xã An Bình, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-s-n-xu-t-c-ng-ngh-biel-crystal-ntd151698
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing BAT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BAT Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Cbc - Civil & Building Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Cbc - Civil & Building Construction
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Planner Coherent Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Coherent Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ MAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ MAIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tiff VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tiff VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm