Giới thiệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal tại KCN VSIP Bắc Ninh vốn đầu tư từ Trung Quốc, chuyên sản xuất lĩnh vực sản xuất, gia công mặt kính bảo vệ bằng thủy tinh dùng cho đồng hồ, điện thoại, máy vi tính. Công ty được thành lập tháng 7 năm 2017. Trụ sở chính tại Trung Quốc. Quy mô của nhà máy Bắc Ninh là hơn 6000 người. Các khách hàng hàng đầu của hãng bao gồm: Apple, Samsung, Huawei. Với mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác toàn cầu, bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ. Tập đoàn Biel Crystal đã và đang triển khai một dự án quan trọng hàng đầu, đó chính là dự án nhà máy mới của tập đoàn Biel Crystal tại Nam Sách, Hải Dương. Dự án có tổng mức đầu tư gần 6.100 tỷ đồng. Mục tiêu mỗi năm sản xuất gần 12 triệu thiết bị và dụng cụ quang học, 154 triệu sản phẩm từ plastic,... Việc xây dựng nhà máy này đánh dấu 1 bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng sản xuất và đầu tư của Biel Crystal tại Việt Nam.