Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Ngày đăng tuyển: 18/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN An Phát 1 , An Bình, Nam Sách

- Hải Phòng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

Công việc chính:
Tham gia chuẩn hóa và tối ưu quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị sản xuất.
Triển khai thiết kế và nâng cấp thiết bị, cải tiến quy trình thu thập dữ liệu và giám sát sản xuất.
Phát triển và tích hợp giao thức:
Chủ yếu tham gia vào việc phát triển và tích hợp giao thức truyền thông thiết bị, đảm bảo khả năng kết nối của các thiết bị với nền tảng điều khiển thông minh hoặc hệ thống giám sát.
Giải pháp công nghệ:
Theo dõi các công nghệ và thiết bị mới, đề xuất và thực hiện cải tiến thiết bị sản xuất.
Thực hiện các dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện và cải tiến.
Phối hợp với các bộ phận khác để thúc đẩy quá trình triển khai.
Phối hợp liên bộ phận:
Hợp tác với bộ phận sản xuất, CNTT, thiết bị và các đơn vị khác trong tập đoàn.
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật thiết thực, thúc đẩy cải tiến thiết bị, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Cơ điện tử, Kỹ thuật điện – điện tử, Tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Internet vạn vật (IoT), Kỹ thuật vật lý... Ưu tiên các chuyên ngành liên quan.
Trình độ ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Nộp CV tiếng anh/trung
Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệm phát triển thiết bị, hệ thống tự động hóa hoặc tích hợp hệ thống. Có kinh nghiệm trong truyền thông công nghiệp và kiểm tra thiết bị là một lợi thế.
Hiểu biết giao thức công nghiệp: Thành thạo ít nhất một loại giao thức truyền thông công nghiệp (như Modbus, Profinet, OPC UA, MQTT...).
Kỹ năng phần mềm và phần cứng: Có khả năng lập trình, đọc hiểu sơ đồ điện; hiểu rõ PLC và hệ thống điều khiển là một lợi thế.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng trình bày rõ ràng.
Tư duy phát triển: Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Có Kí túc xá cho công nhân viên (miễn phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN04 và CN07, Khu công nghiệp An Phát 1, Km72, Quốc lộ 37, Xã An Bình, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

