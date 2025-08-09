Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Nhập liệu và kiểm tra số liệu liên quan thuế

In sổ sách chứng từ liên quan đến thuế

Lập Hồ sơ tái cấp hạn mức vay vốn ngân hàng

Báo cáo thuế theo tháng, Quỹ, Năm

Các công việc phát sinh theo phân công Kế toán Trưởng

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 24-40,

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán thuế

Hiểu biết về nghiệp vụ, Quy trình, Quy định, Thông tư, Chính sách Thuế.

Khả năng word, excel văn phòng tốt

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

Quyết liệt trong công việc, có khả năng tập trung cao

Tận tâm, hoà đồng, nhiệt tình, vui vẻ.

Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 14.000.000đ- 16.000.000/tháng

- Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN-BHTN 24...)

- Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch và lương tháng 13.

- Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

