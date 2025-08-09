Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Nhập liệu và kiểm tra số liệu liên quan thuế
In sổ sách chứng từ liên quan đến thuế
Lập Hồ sơ tái cấp hạn mức vay vốn ngân hàng
Báo cáo thuế theo tháng, Quỹ, Năm
Các công việc phát sinh theo phân công Kế toán Trưởng

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 24-40,
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán thuế
Hiểu biết về nghiệp vụ, Quy trình, Quy định, Thông tư, Chính sách Thuế.
Khả năng word, excel văn phòng tốt
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
Quyết liệt trong công việc, có khả năng tập trung cao
Tận tâm, hoà đồng, nhiệt tình, vui vẻ.

Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 14.000.000đ- 16.000.000/tháng
- Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN-BHTN 24...)
- Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch và lương tháng 13.
- Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63/42, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, Tp.Dĩ An, Bình Dương

