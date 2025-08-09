Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
- Bình Dương: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Nhập liệu và kiểm tra số liệu liên quan thuế
In sổ sách chứng từ liên quan đến thuế
Lập Hồ sơ tái cấp hạn mức vay vốn ngân hàng
Báo cáo thuế theo tháng, Quỹ, Năm
Các công việc phát sinh theo phân công Kế toán Trưởng
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán thuế
Hiểu biết về nghiệp vụ, Quy trình, Quy định, Thông tư, Chính sách Thuế.
Khả năng word, excel văn phòng tốt
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
Quyết liệt trong công việc, có khả năng tập trung cao
Tận tâm, hoà đồng, nhiệt tình, vui vẻ.
Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN-BHTN 24...)
- Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch và lương tháng 13.
- Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nam Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
