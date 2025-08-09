Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Gia công các chi tiết khuôn bằng máy tiện, phay, CNC, EDM, mài, khoan… theo đúng thông số kỹ thuật.

Lắp ráp và cân chỉnh khuôn mới trước khi đưa vào sản xuất.

Thực hiện bảo trì định kỳ và sửa chữa khuôn khi xảy ra hỏng hóc hoặc sai lệch.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng khuôn sau mỗi chu kỳ sản xuất; đề xuất phương án cải thiện.

Ghi chép nhật ký bảo trì/sửa chữa và báo cáo cho cấp quản lý.

Tuân thủ quy trình an toàn lao động, 5S và các quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, tuổi 20–45.

Tốt nghiệp 12/12 hoặc trung cấp, cao đẳng hoặc đào tạo nghề cơ khí, chế tạo máy, khuôn mẫu.

Có kinh nghiệm sử dụng các máy gia công cơ khí (máy tiện, phay, mài, CNC, EDM).

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng được dụng cụ đo kiểm (thước cặp, panme, đồng hồ so…).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp chuyên môn.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được đào tạo nâng cao tay nghề và cơ hội thăng tiến lên Tổ trưởng/Quản lý khuôn.

Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM

