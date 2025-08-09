Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: G9, Hẻm 96, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hỗ trợ quản lý và điều phối hoạt động vận hành tại các bếp ăn khu vực phụ trách.
Theo dõi, kiểm tra định kỳ quy trình sản xuất, vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Là đầu mối làm việc với các bộ phận nội bộ và đối tác liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.
Di chuyển giữa các điểm/khu vực (có hỗ trợ phương tiện tùy trường hợp).
Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực trong ca làm việc.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam.
Biết lái xe ô tô, có bằng B2 trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp hoặc vận hành bếp ăn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh, chủ động, trách nhiệm.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực và di chuyển nhiều.
Biết lái xe ô tô, có bằng B2 trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp hoặc vận hành bếp ăn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh, chủ động, trách nhiệm.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực và di chuyển nhiều.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thực tế.
Cơ hội đào tạo, học hỏi và phát triển lên các vị trí quản lý.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty (BHXH, nghỉ phép, thưởng…).
Được hỗ trợ phương tiện, chi phí công tác theo quy định.
Cơ hội đào tạo, học hỏi và phát triển lên các vị trí quản lý.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty (BHXH, nghỉ phép, thưởng…).
Được hỗ trợ phương tiện, chi phí công tác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI