Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: G9, Hẻm 96, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ quản lý và điều phối hoạt động vận hành tại các bếp ăn khu vực phụ trách.

Theo dõi, kiểm tra định kỳ quy trình sản xuất, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Là đầu mối làm việc với các bộ phận nội bộ và đối tác liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Di chuyển giữa các điểm/khu vực (có hỗ trợ phương tiện tùy trường hợp).

Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực trong ca làm việc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.

Biết lái xe ô tô, có bằng B2 trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp hoặc vận hành bếp ăn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh, chủ động, trách nhiệm.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực và di chuyển nhiều.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thực tế.

Cơ hội đào tạo, học hỏi và phát triển lên các vị trí quản lý.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty (BHXH, nghỉ phép, thưởng…).

Được hỗ trợ phương tiện, chi phí công tác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT

