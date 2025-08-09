Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xe Bảo Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc

- Lắp ráp, kiểm tra xe trước khi giao cho khách hàng.

- Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện.

- Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng về vấn đề kỹ thuật.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh về mặt kỹ thuật

- Các công việc về vấn đề chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Am hiểu về thiết bị điện, ắc quy, cơ khí, chế tạo máy.

- Đam mê, chịu khó tìm tòi và ham học hỏi các kiến thức về kỹ thuật xe máy xe điện.

- Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

- Ưu tiên các bạn nam sinh viên ra trường biết về kỹ thuật điện

Tại Công ty TNHH Xe Bảo Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Có thưởng doanh số, hưởng lương theo năng lực, thâm niên

- Hỗ trợ ăn ca ngày 3 bữa/ngày

- Hỗ trợ chỗ ở ngủ nghỉ đầy đủ tiện nghi máy giặt tivi tủ lạnh ...

- Hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe

- Làm tốt ký hợp đồng lâu dài có đóng bảo hiểm

- Có hỗ trợ hoàn cảnh gia đình khó khăn..

- Có thưởng các ngày lễ

- Một năm đi du lịch công ty

- Tham gia vào hoạt động chung của cả công ty ví dụ cuộc thi hoặc hoạt động từ thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Bảo Nam

