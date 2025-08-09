Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xe Bảo Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Xe Bảo Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 107 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lắp ráp, kiểm tra xe trước khi giao cho khách hàng.
- Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện.
- Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng về vấn đề kỹ thuật.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh về mặt kỹ thuật
- Các công việc về vấn đề chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về thiết bị điện, ắc quy, cơ khí, chế tạo máy.
- Đam mê, chịu khó tìm tòi và ham học hỏi các kiến thức về kỹ thuật xe máy xe điện.
- Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài
- Ưu tiên các bạn nam sinh viên ra trường biết về kỹ thuật điện
Tại Công ty TNHH Xe Bảo Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Có thưởng doanh số, hưởng lương theo năng lực, thâm niên
- Hỗ trợ ăn ca ngày 3 bữa/ngày
- Hỗ trợ chỗ ở ngủ nghỉ đầy đủ tiện nghi máy giặt tivi tủ lạnh ...
- Hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe
- Làm tốt ký hợp đồng lâu dài có đóng bảo hiểm
- Có hỗ trợ hoàn cảnh gia đình khó khăn..
- Có thưởng các ngày lễ
- Một năm đi du lịch công ty
- Tham gia vào hoạt động chung của cả công ty ví dụ cuộc thi hoặc hoạt động từ thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Bảo Nam
