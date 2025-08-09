Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Phố Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày và hoạt động kinh doanh.

Sắp xếp lịch làm việc, cuộc họp, kế hoạch công tác.

Chuẩn bị báo cáo, bài thuyết trình, tài liệu.

Làm cầu nối giữa Giám đốc và các đối tác, phòng ban.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.

Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc và viết).

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, giao tiếp tốt.

Có khả năng xử lý thông tin bảo mật.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15-20 triệu/tháng (trao đổi khi phỏng vấn).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cơ hội thăng tiến cao.

Phỏng vấn đậu đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC

