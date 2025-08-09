Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Cụm công nghiệp Tân Hồng (cạnh cây xăng Tân Hồng) xã Tân Hồng, Bình Giang, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng từ hệ thống các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop…).

- Lấy hàng theo đơn: chính xác về số lượng, mẫu mã.

- Đóng gói hàng hóa đúng quy cách, đảm bảo an toàn vận chuyển.

- Kiểm tra tình trạng hàng trước khi đóng gói (tem, nhãn, bao bì).

- Cập nhật số lượng hàng xuất – nhập – tồn.

- Phối hợp với đơn vị vận chuyển để bàn giao hàng đúng thời gian.

- Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ và sắp xếp kho gọn gàng, khoa học.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên biết Trung (nghe, nói, đọc, viết)

- Nam/Nữ, tuổi từ 18–35, sức khỏe tốt.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, làm việc chính xác.

- Biết sử dụng điện thoại hoặc máy tính để xử lý đơn hàng trên phần mềm trên sàn TMĐT.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đóng gói hoặc làm việc trong kho e-commerce.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc vào mùa cao điểm.

Tại Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000/tháng (thử việc)

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo Luật Lao động.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi về thương mại điện tử.

- Được đào tạo kỹ năng đóng gói và sử dụng phần mềm quản lý đơn hàng.

- Địa điểm làm việc: Cụm công nghiệp Tân Hồng (cạnh cây xăng Tân Hồng) xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin