Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN CƯỜNG HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km12 Ngọc hồi - Thanh Trì, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Xây dựng, triển khai và quản lý chiến lược marketing online cho các sản phẩm ngoại thất: bàn ghế sân vườn, dù che nắng, ghế thư giãn, lều bạt

• Quản lý và phát triển các kênh digital marketing: Facebook, shoppe ,Google Ads, Zalo, TikTok, Website, Email Marketing,...

• Đề xuất triển khai các chương trình quảng bá, khuyến mãi phù hợp theo mùa vụ

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp

• Lên kế hoạch và tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng bá & thúc đẩy doanh số online

• Phân tích dữ liệu khách hàng, hành vi thị trường, đo lường hiệu quả chiến dịch để điều chỉnh kịp thời

• Quản lý team marketing: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vai trò Trưởng nhóm Marketing, Trưởng bộ phận Marketing hoặc các vị trí có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing cho doanh nghiệp

• Tư duy chiến lược, sáng tạo, có khả năng tự triển khai từ con số 0

• Có kỹ năng lập kế hoạch, lãnh đạo và quản lý đội nhóm

• Am hiểu về các công cụ marketing online & đo lường hiệu quả (Google Ads, Meta Ads, SEO, CRM…).

• Hiểu về SEO; Content marketing; ….

• Quản lý ngân sách marketing, đo lường và đánh giá hiệu quả chiến dịch

• Ưu tiên ứng viên đã từng phát triển thương hiệu từ đầu hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN CƯỜNG HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + thưởng hiệu quả theo KPI

• Tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng thương hiệu ngay từ đầu

• Chế độ BHXH, nghỉ lễ, thưởng cuối năm đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN CƯỜNG HOUSE

