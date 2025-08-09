Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng dự báo nhu cầu ở nhiều cấp độ tổng hợp cho trong từng giai đoạn khác nhau, đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn hàng cho thị trường.

Phối hợp kinh doanh lập kế hoạch bán hàng, đánh giá mức độ khả thi trong kế hoạch.

Xem xét các xu hướng bán hàng trong quá khứ, nghiên cứu trình điều chỉnh nhu cầu, chuẩn bị dữ liệu dự báo, phát triển các mô hình dự báo thống kê và đánh giá kết quả dự báo.

Phối hợp với Kế hoạch cung ứng để tối ưu hóa việc cân bằng giữa nhu cầu bán hàng và khả năng cung cấp.

Đánh giá nguồn lực cung ứng của nhà máy, lập kế hoạch nhu cầu sản xuất theo nguồn lực thống nhất.

Theo dõi năng lực sản xuất và sắp xếp nhu cầu Bán hàng với đội ngũ Bán hàng.

Theo dõi tiến độ đơn hàng.

Kiểm soát hiệu quả tồn kho.

Các yêu cầu các theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh doanh và Quản lý.

Có 1 - 3 năm kinh nghiệm lập kế hoạch cho các công ty thương mại và dịch vụ.

Khả năng tổng hợp và phân tích môi trường kinh doanh.

Am hiểu hệ thống lớn và đa dạng mô hình bán lẻ.

Lập kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch theo từng thời điểm.

Nhận diện các rủi ro trong công tác thực hiện kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực;

Quà tặng Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết;

Thưởng Lễ 1/1, 30/4, 1/5, 2/9, Tháng 13, Nhân viên xuất sắc...;

Các hoạt động dành cho nhân viên và gia đình: 1/6, 8/3, Trung Thu, Ngày hội gia đình, Teambuilding...;

Chế độ bảo hiểm (BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ, Bảo hiểm tai nạn 24/24...);

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài để nâng cao kiến thức và kỹ năng;

Cơ hội làm việc và phát triển nghề nghiệp ở một tập đoàn đa ngành hơn 3,000 nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin