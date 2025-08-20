Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tiền thân là Công ty Thi công Cầu đường, được thành lập năm 1977 với 44 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, duy tu, sửa chữa hạ tầng cơ sở đường bộ, cầu đường bộ; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Khảo sát và thiết kế xây dựng công trình; Đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản: Nhà ở, khu công nghiệp; Khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất kinh doanh bê tông, cấu kiện bê tông xi măng; Sản xuất, kinh doanh bê tông nhựa,…

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 50 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Đồng Nai 25 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Địa chỉ
Số 200, Đường Nguyễn Ái QUốc, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai

