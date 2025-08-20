Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tiền thân là Công ty Thi công Cầu đường, được thành lập năm 1977 với 44 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, duy tu, sửa chữa hạ tầng cơ sở đường bộ, cầu đường bộ; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Khảo sát và thiết kế xây dựng công trình; Đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản: Nhà ở, khu công nghiệp; Khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất kinh doanh bê tông, cấu kiện bê tông xi măng; Sản xuất, kinh doanh bê tông nhựa,…