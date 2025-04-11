Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần In Nhanh Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7a Ngõ 178 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ thiết kế và in ấn của công ty.

Ghi nhận thông tin, phản hồi của khách hàng và báo cáo cho các bộ phận liên quan.

Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, không ngọng, không lắp.

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần In Nhanh Viễn Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh. Từ 10 - 20 triệu

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Địa điểm làm việc thuận tiện ngay tại trung tâm Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần In Nhanh Viễn Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.