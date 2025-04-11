Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
- Hà Nội: 107A, nguyễn phong sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, phân tích yêu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng
Xây dựng nội dung đăng tuyển và truyền thông lên các kênh tuyển dụng
Liên hệ và đánh giá ứng viên so với yêu cầu tuyển dụng
Tổ chức và tham gia phỏng vấn
Thống nhất kết quả phỏng vấn và thông báo với ứng viên
Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển dụng hằng ngày
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ nhân viên mới hội nhập

Thực hiện xây dựng thương hiệu tuyển dụng nhằm tăng cường hiệu quả tuyển dụng

Thiết lập các kênh tuyển dụng, xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng hiệu quả

Đề xuất, cải tiến quy trình tuyển dụng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Thực hiện xây dựng thương hiệu tuyển dụng nhằm tăng cường hiệu quả tuyển dụngThiết lập các kênh tuyển dụng, xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng hiệu quảĐề xuất, cải tiến quy trình tuyển dụngThực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tuyển dụng. Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển các vị trí Sales, Marketing cho các công ty CNTT.
Có mạng lưới ứng viên, đối tác dịch vụ tuyển dụng mạnh và hiệu quả.
Thành thạo các công cụ truyền thông online giúp ích cho công tác tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng phỏng vấn, Kỹ năng thuyết phục tốt
Ngoại hình khá
Năng động, tự tin, có ý chí, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương 13 + Thưởng thi đua Quý/ năm + Thưởng KPI (2 - 3 tháng)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn.
Phúc lợi: Khám sức khỏe, teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,…
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,… theo Luật lao động
Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 6 và Thứ 7(tuần 2+tuần 4)làm online
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
