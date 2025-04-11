Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107A, nguyễn phong sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng

Xây dựng nội dung đăng tuyển và truyền thông lên các kênh tuyển dụng

Liên hệ và đánh giá ứng viên so với yêu cầu tuyển dụng

Tổ chức và tham gia phỏng vấn

Thống nhất kết quả phỏng vấn và thông báo với ứng viên

Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển dụng hằng ngày

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ nhân viên mới hội nhậpThực hiện xây dựng thương hiệu tuyển dụng nhằm tăng cường hiệu quả tuyển dụngThiết lập các kênh tuyển dụng, xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng hiệu quảĐề xuất, cải tiến quy trình tuyển dụngThực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Luật, QTKD, CNTT,...

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tuyển dụng. Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển các vị trí Sales, Marketing cho các công ty CNTT.

Có mạng lưới ứng viên, đối tác dịch vụ tuyển dụng mạnh và hiệu quả.

Thành thạo các công cụ truyền thông online giúp ích cho công tác tuyển dụng

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng phỏng vấn, Kỹ năng thuyết phục tốt

Ngoại hình khá

Năng động, tự tin, có ý chí, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận

Tháng lương 13 + Thưởng thi đua Quý/ năm + Thưởng KPI (2 - 3 tháng)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn.

Phúc lợi: Khám sức khỏe, teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,…

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,… theo Luật lao động

Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 6 và Thứ 7(tuần 2+tuần 4)làm online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin