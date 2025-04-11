Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Kế toán tổng hợp

Làm báo cáo SKU, báo cáo MOC, báo cáo Analysis

Hạch toán chi phí cuối tháng

Hỗ trợ làm forecast, plan, closing

Kiểm tra remainder

Hỗ trợ các công việc khác mà Trưởng bộ phận và Ban giám đốc giao phó

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Excel tốt, thành thạo phần mềm SAP

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, cơ hội thăng tiến; được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Tăng lương hàng năm và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h…)

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch

Quà sinh nhật, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định

Thẻ thành viên của CJ được mua các sản phẩm của CJ giảm giá lên đến 40%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

