Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn 2, phường Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm báo cáo SKU, báo cáo MOC, báo cáo Analysis
Hạch toán chi phí cuối tháng
Hỗ trợ làm forecast, plan, closing
Kiểm tra remainder
Hỗ trợ các công việc khác mà Trưởng bộ phận và Ban giám đốc giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Excel tốt, thành thạo phần mềm SAP

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, cơ hội thăng tiến; được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Tăng lương hàng năm và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h…)
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch
Quà sinh nhật, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định
Thẻ thành viên của CJ được mua các sản phẩm của CJ giảm giá lên đến 40%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đồng Văn 2 - Duy Tiên - Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

