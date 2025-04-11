Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng kinh tế Lập BCTC, BC thuế, tờ khai thuế Quyết toán thuế, tài chính Làm việc với cơ quan ban ngành ( thuế, ngân hàng, đối tác khi phát sinh…) Cân đối thu chi Theo dõi công nợ, các chi phí khác

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI