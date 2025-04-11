Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VẠN XUÂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 550 quốc lộ 13, khu phố 6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng kinh tế
Lập BCTC, BC thuế, tờ khai thuế
Quyết toán thuế, tài chính
Làm việc với cơ quan ban ngành ( thuế, ngân hàng, đối tác khi phát sinh…)
Cân đối thu chi
Theo dõi công nợ, các chi phí khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VẠN XUÂN
