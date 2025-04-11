Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG
- Hà Nội: Số 5 ngõ 208 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế;
Lập và phân tích báo cáo quản trị;
Phân tích kiểm soát giá thành, định mức chi phí;
Chứng kiến kiếm kê cuối tháng, lập biên bản xử lý kết quả kiểm kê, hạch toán điều chỉnh (nếu có);
Lập báo cáo ngân hàng;
Kiểm soát và báo cáo XNT vào phần mềm kế toán, thuốc vật tư cấp cho bệnh nhân bảo hiểm, bệnh nhân khám cộng đồng…
Kiểm soát định mức giá thành;
Hạch toán bút toán điều chỉnh theo BB kiểm kê tháng vào phần mềm;
Triển khai các công việc khác do quản lý phân công phù hợp với chuyên môn.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương từ 03 năm trở lên
Chăm chỉ, cầu tiến
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch, teambuilding hàng năm;
Đóng BHXH kể từ khi ký HĐLĐ chính thức;
Thưởng các ngày lễ tết trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
