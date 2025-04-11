Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 ngõ 208 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế;

Lập và phân tích báo cáo quản trị;

Phân tích kiểm soát giá thành, định mức chi phí;

Chứng kiến kiếm kê cuối tháng, lập biên bản xử lý kết quả kiểm kê, hạch toán điều chỉnh (nếu có);

Lập báo cáo ngân hàng;

Kiểm soát và báo cáo XNT vào phần mềm kế toán, thuốc vật tư cấp cho bệnh nhân bảo hiểm, bệnh nhân khám cộng đồng…

Kiểm soát định mức giá thành;

Hạch toán bút toán điều chỉnh theo BB kiểm kê tháng vào phần mềm;

Triển khai các công việc khác do quản lý phân công phù hợp với chuyên môn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán….

Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương từ 03 năm trở lên

Chăm chỉ, cầu tiến

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18-25 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực);

Du lịch, teambuilding hàng năm;

Đóng BHXH kể từ khi ký HĐLĐ chính thức;

Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG

