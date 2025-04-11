Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy rượu Avia - Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, văn kiện;

Quản lý tài sản, thiết bị của doanh nghiệp;

Xử lý chấm công, thưởng lễ tết, phúc lợi cho người lao động;

Theo dõi và lập báo cáo doanh thu, tiền về theo tuần/tháng;

Giải quyết các công việc hành chính bằng cách lập báo cáo, phân tích dữ liệu và tìm kiếm giải pháp;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ Công ty.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực…các ngành liên quan;

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên;

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt;

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel…

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;

Nhiệt tình, hòa đồng;

Ưu tiên ứng viên người Đông Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,5 - 10 triệu/ tháng

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

