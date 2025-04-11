Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch và phối hợp với các công ty bảo hiểm để phát triển các gói bảo hiểm sức khỏe cho bệnh viên

Tìm kiếm, tiếp cận, thiết lập mối quan hệ với các công ty bảo hiểm để đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác, chương trình bảo lãnh viện phí hoặc gói chăm sóc sức khỏe đặc thù

Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng bảo hiểm phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty

Hiểu biết về các sản phẩm bảo biểm sức khỏe

Nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng và nhu cầu để đề xuất dịch vụ hoặc gói sản phẩm phù hợp

Đề xuất chiến lược hợp tác mới, các chương trình ưu đãi mới cho khách hàng bảo hiểm

Theo dõi các chỉ số kinh doanh để đo mức độ hài lòng của đối tác và đề xuất các chương trình phù hợp như hội thảo, sự kiện dành cho đối tác bảo hiểm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh doanh, bảo hiểm, y tế hoặc lĩnh vực liên quan

Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe

Am hiểu thị trường bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm

Hiểu biết về quy trình bảo lãnh viện phí, hợp đồng bảo hiểm y tế và các quy định pháp lý liên quan

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập quan hệ tốt

Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều phối công việc

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực và theo đuổi mục tiêu doanh số

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt: Ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển

