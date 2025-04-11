Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và phối hợp với các công ty bảo hiểm để phát triển các gói bảo hiểm sức khỏe cho bệnh viên
Tìm kiếm, tiếp cận, thiết lập mối quan hệ với các công ty bảo hiểm để đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác, chương trình bảo lãnh viện phí hoặc gói chăm sóc sức khỏe đặc thù
Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng bảo hiểm phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty
Hiểu biết về các sản phẩm bảo biểm sức khỏe
Nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng và nhu cầu để đề xuất dịch vụ hoặc gói sản phẩm phù hợp
Đề xuất chiến lược hợp tác mới, các chương trình ưu đãi mới cho khách hàng bảo hiểm
Theo dõi các chỉ số kinh doanh để đo mức độ hài lòng của đối tác và đề xuất các chương trình phù hợp như hội thảo, sự kiện dành cho đối tác bảo hiểm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe
Am hiểu thị trường bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm
Hiểu biết về quy trình bảo lãnh viện phí, hợp đồng bảo hiểm y tế và các quy định pháp lý liên quan
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập quan hệ tốt
Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều phối công việc
Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực và theo đuổi mục tiêu doanh số
Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt: Ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
