Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và phối hợp với các công ty bảo hiểm để phát triển các gói bảo hiểm sức khỏe cho bệnh viên
Tìm kiếm, tiếp cận, thiết lập mối quan hệ với các công ty bảo hiểm để đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác, chương trình bảo lãnh viện phí hoặc gói chăm sóc sức khỏe đặc thù
Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng bảo hiểm phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty
Hiểu biết về các sản phẩm bảo biểm sức khỏe
Nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng và nhu cầu để đề xuất dịch vụ hoặc gói sản phẩm phù hợp
Đề xuất chiến lược hợp tác mới, các chương trình ưu đãi mới cho khách hàng bảo hiểm
Theo dõi các chỉ số kinh doanh để đo mức độ hài lòng của đối tác và đề xuất các chương trình phù hợp như hội thảo, sự kiện dành cho đối tác bảo hiểm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh doanh, bảo hiểm, y tế hoặc lĩnh vực liên quan
Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe
Am hiểu thị trường bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm
Hiểu biết về quy trình bảo lãnh viện phí, hợp đồng bảo hiểm y tế và các quy định pháp lý liên quan
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập quan hệ tốt
Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều phối công việc
Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực và theo đuổi mục tiêu doanh số

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt: Ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

