Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.

Kiểm soát sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Tư vấn Ban Giám đốc các vấn đề tài chính, kế toán, thuế.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết.

Phối hợp với các bộ phận khác để lập kế hoạch tài chính – chi phí.

Soạn thảo, kiểm tra báo cáo tài chính hợp nhất

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng công ty ngành xây dựng, khai thác mỏ.

Hiểu biết và cập nhật luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp.

Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán chuyên dụng (MISA, Fast, v.v.).

Có kinh nghiệm làm, đọc hiểu báo cáo hợp nhất

Có kinh nghiệm sàn giao dịch chứng khoán

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

