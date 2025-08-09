Tuyển Giáo viên tiếng Đức CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Giáo viên tiếng Đức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Đức Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 126

- 128 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các khóa học tiếng Đức trình độ từ A1-B2 tại trung tâm theo giáo án và lộ trình thiết kế sẵn.
Hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cải tiến giáo án và phương pháp giảng dạy.
Theo dõi, đánh giá lực học của học viên và báo cáo cho phòng quản lý học viên.
Truyền cảm hứng học tập, giúp học viên hiểu thêm về cuộc sống, văn hoá, cách làm việc của người Đức.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phụ trách Đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp loại khá trở lên tại các trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành tiếng Đức. Ưu tiên ứng viên từng học tập và làm việc tại Đức.
Ưu tiên
Phát âm chuẩn, không nói lắp, không nói ngọng.
Nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.
Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thân thiện, hòa đồng với mọi người.
Yêu thích giảng dạy, có đam mê trong lĩnh vực giáo dục.
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực làm việc (thu nhập có thể lên tới 50 triệu/tháng)
Môi trường trẻ trung, thân thiện, tôn trọng con người, có nhiều cơ hội phát triển.
Được tạo điều kiện làm việc độc lập, sáng tạo và phát triển khả năng cá nhân.
Được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước.
Được tham gia các hoạt động tập thể, bữa trưa vui vẻ thứ 4 hàng tuần, event nội bộ, team building, du lịch định kì của Công ty.
Các giáo viên làm việc toàn thời gian được hưởng các chính sách, chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước và thưởng Lễ, Tết theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

