Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 177N đường Tam Bình, Phường Tam Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh
- Tạo đơn hàng SO, duyệt đơn hàng DO.
- Theo dõi các mã sản phẩm, xuất hàng đúng giá đúng mã
- Cập nhật giá sản phẩm lên phần mền khi có sự thay đổi giá
- Bán lẻ hàng hóa nội bộ + bán lẻ tại cửa hàng
- Tính doanh số cho nhân viên kinh doanh hàng tháng.
- Lưu trữ chứng từ, in sổ mới khi hết sổ nộp
- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
- Các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Chăm chỉ, tỉ mỉ, chịu học hỏi.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Độ tuổi từ 26-35.
- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA Thì Được Hưởng Những Gì

- Kí HĐLĐ sau thử việc, có BHXH
- Thưởng tết, lễ, lương tháng 13,… theo quy định Công ty
- Làm giờ hành chính T2 – CN (nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần hoặc luân phiên nghỉ chủ nhật)
- Thời gian làm việc: 7h00 – 17h00, nghỉ trưa 12h-13h30
- Làm việc trên máy tính Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

