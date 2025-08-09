Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH APK TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 08
- 10 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Bán các sản phẩm thịt theo hình thức bán buôn và bán sỉ trên toàn lãnh thổ Việt Nam
Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới: nhà hàng, cửa hàng, nhà phân phối, cơ sở chế biến
Đàm phán và theo dõi thanh toán
Duy trì và phát triển tệp khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thịt – bắt buộc
Kỹ năng đàm phán tốt, có trách nhiệm, định hướng kết quả
Thành thạo Excel cơ bản (bảng giá, lập hóa đơn, tính toán đơn giản)
Ưu tiên nếu có:
Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga từ trình độ A2 trở lên
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tại Việt Nam
Kỹ năng đàm phán tốt, có trách nhiệm, định hướng kết quả
Thành thạo Excel cơ bản (bảng giá, lập hóa đơn, tính toán đơn giản)
Ưu tiên nếu có:
Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga từ trình độ A2 trở lên
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tại Việt Nam
Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty ổn định, sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao
Chính sách lương thưởng minh bạch, rõ ràng
Được hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm
Ký hợp đồng và làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam
Tất cả các khoản thuế và bảo hiểm xã hội do công ty chi trả
Lương thực nhận, không bị trừ thêm
Chính sách lương thưởng minh bạch, rõ ràng
Được hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm
Ký hợp đồng và làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam
Tất cả các khoản thuế và bảo hiểm xã hội do công ty chi trả
Lương thực nhận, không bị trừ thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
