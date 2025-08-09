Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH APK TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 08 - 10 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bán các sản phẩm thịt theo hình thức bán buôn và bán sỉ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới: nhà hàng, cửa hàng, nhà phân phối, cơ sở chế biến

Đàm phán và theo dõi thanh toán

Duy trì và phát triển tệp khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thịt – bắt buộc

Kỹ năng đàm phán tốt, có trách nhiệm, định hướng kết quả

Thành thạo Excel cơ bản (bảng giá, lập hóa đơn, tính toán đơn giản)

Ưu tiên nếu có:

Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga từ trình độ A2 trở lên

Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tại Việt Nam

Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty ổn định, sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao

Chính sách lương thưởng minh bạch, rõ ràng

Được hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm

Ký hợp đồng và làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam

Tất cả các khoản thuế và bảo hiểm xã hội do công ty chi trả

Lương thực nhận, không bị trừ thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin