Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng 42/75 Nguyễn Minh Hoàng, Phường Bảy Hiền, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổ chức và quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ đầu vào và đầu ra liên quan đến hoạt động xây dựng như hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, thanh lý,...
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động xây dựng, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, doanh thu từ các công trình,…
Theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng.
Quản lý và theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ sử dụng trong hoạt động xây dựng.
Lập các báo cáo kế toán định kỳ, BCTC (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc, chẳng hạn như báo cáo chi phí dự án, báo cáo doanh thu, báo cáo lợi nhuận theo từng công trình.
Theo dõi và quản lý chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, nghiệm thu, quyết toán công trình với chủ đầu tư, nhà thầu phụ.
Quyết toán thuế cho Doanh nghiệp, TNCN.
Các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí Kế toán Tổng hợp.
- Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng. Sử dụng tốt các công cụ Tin học văn phòng (Excel, Word...).
- Có khả năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo số liệu chính xác.
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Độ tuổi: Từ 22 - dưới 35 tuổi. Ưu tiên ứng viên nữ.

Tại CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh: 12,000,000 - 15,000,000/tháng (thỏa thuận theo năng lực cá nhân).
- Xét duyệt tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực thực tế
- Nhận các phúc lợi, thưởng vào các dịp Lễ, tết...
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ có nhiều cơ hội thăng tiến
- Nhận các phúc lợi, thưởng vào các dịp Lễ, tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XD&TM HOME FIXUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

