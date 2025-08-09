Tuyển Nhân viên Tư vấn BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại BrightChamps
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 06 Võ Oanh, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh ...và 1 địa điểm khác, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại về các chương trình học và dịch vụ của trung tâm
Mời khách hàng đến học viện để được tư vấn trực tiếp và trải nghiệm thực tế
Giới thiệu các khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của khách hàng
Sắp xếp lịch học thử linh hoạt, đáp ứng yêu cầu và thời gian của khách hàng
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có từ 6 tháng kinh nghiệm sales/telesales ở nhiều lĩnh vực, ưu tiên ngành giáo dục.
Giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng.
Khả năng chịu áp lực cao.
Tại BrightChamps Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ laptop: 400.000 VNĐ/tháng.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.
Không đạt KPI không ảnh hưởng đến lương cứng.
Xét tăng lương, thưởng theo hiệu suất làm việc và chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BrightChamps
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
