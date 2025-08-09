Tuyển Nhân viên Tư vấn BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 06 Võ Oanh, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh ...và 1 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại về các chương trình học và dịch vụ của trung tâm

Mời khách hàng đến học viện để được tư vấn trực tiếp và trải nghiệm thực tế

Giới thiệu các khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của khách hàng

Sắp xếp lịch học thử linh hoạt, đáp ứng yêu cầu và thời gian của khách hàng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có từ 6 tháng kinh nghiệm sales/telesales ở nhiều lĩnh vực, ưu tiên ngành giáo dục.

Giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng.

Khả năng chịu áp lực cao.

Tại BrightChamps Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ laptop: 400.000 VNĐ/tháng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.

Không đạt KPI không ảnh hưởng đến lương cứng.

Xét tăng lương, thưởng theo hiệu suất làm việc và chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BrightChamps

