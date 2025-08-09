Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 - 128 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tư vấn tuyển sinh du học đối tượng là học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh học sinh có nhu cầu đi du học và cung cấp các thông tin về chương trình du học, hồ sơ, tiến trình visa.

Gọi điện thoại tư vấn chăm sóc khách hàng theo nguồn data có sẵn.

Theo dõi học sinh tiềm năng để tư vấn, và ký hợp đồng.

Tìm kiếm và phát triển xây dựng dữ liệu khách hàng, duy trì quản lý chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ giữa công ty và khách hàng, đối tác.

Phát triển khách hàng & Tìm kiếm học viên mới

Chủ động tìm kiếm học viên tiềm năng thông qua các kênh marketing, mạng xã hội, hội thảo, sự kiện.

Hợp tác với các trường học, trung tâm giáo dục, đối tác để mở rộng nguồn khách hàng.

Đề xuất và thực hiện các chiến lược thu hút học viên mới.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Tuổi từ 24-32. Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc tại vị trí bán hàng trong tất cả các ngành ví dụ như sales bất động sản, y tế, bán tour du lịch, bảo hiểm nhân thọ, bán sản phẩm tài chính ( thẻ, tín dụng, khoản vay), chứng khoán, bán thuốc, bán ô tô, xe máy.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, sales, telesales, hoặc dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, tích cực, vui vẻ, giao tiếp tốt, dễ gây thiện cảm.. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm…).

Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,…Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8,000,000 – 10,000,000 đ/tháng + Thưởng 1% doanh số + Thưởng KPIs (Lương thỏa thuận, ứng viên đảm bảo cạnh tranh so với thị trường và đúng theo năng lực).

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động sau thử việc 1-2 tháng, thưởng lễ tết, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước.

Hưởng 01 tháng lương thứ 13.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

Hưởng quỹ đào tạo lên tới 3.000.000vnđ/năm. Bạn sẽ được training, hỗ trợ đào tạo, bạn có môi trường làm việc, công ty sẵn sàng chạy quảng cáo, marketing để đổ data cho các bạn.

Phụ cấp: Toàn bộ chi phí khi đi công tác.

Các chương trình Team building, 8/3, Noel, Year End Party, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ

Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

