Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

THUẦN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, KHÔNG SALES/KHÔNG ÁP DOANH SỐ

Inbound:

- Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp và phản hồi thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm;

- Xử lý thông tin và giải quyết phàn nàn của khách hàng.

Outbound:

- Thực hiện cuộc gọi ra cho khách hàng nhằm khảo sát mức độ hài lòng, cung cấp thông tin, phản hồi kết quả xử lý thắc mắc, phàn nàn (nếu có);

- Thực hiện gọi ra theo các chương trình CSKH, thông báo chương trình khuyến mãi,

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Ca xoay linh động 8 tiếng/ca/ngày, xoay trong khung giờ từ 06h00 - 22h00 (Không có ca đêm).

Off 1 ngày bất kỳ trong tuần.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 148 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí CSKH, Tư vấn, Sales, Telesales từ 3 tháng trở lên;

- Kỹ năng: giao tiếp tốt,

- Tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH Thì Được Hưởng Những Gì

Bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPI (Thu nhập trung bình từ 8.000.000đ - 10.000.000đ/tháng)

Lương cứng:

- Chính thức: 7 triệu/tháng;

Phụ cấp cơm trưa:650k/tháng;

Thưởng KPI chất lượng cuộc gọi: 500k – 3 triệu/tháng;

PHÚC LỢI:

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

- Được Review lương sau 6 tháng, 1 năm;

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

- Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

- Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen....

- Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EPLUS RESEARCH

